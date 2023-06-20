Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас украинская армия готовит поле предстоящей битвы. Силы обороны Украины пользуются преимуществом высокоточной дальнобойной артиллерии. У нас есть ракеты Storm Shadow, которые способны уцелеть по вражеским объектам на расстояние до 250 км. Мы имеем возможность уничтожить вражеский военный потенциал, составы БК, места сосредоточения вооружения и военной техники, командные пункты, пункты управления и связи, ключевые логистические маршруты врага. Именно это создает преимущество ВСУ на поле боя. Но это будущее преимущество, потому что сейчас мощный враг", - отметил Селезнев.

Военный эксперт также добавил, что тяжелые бои продолжаются по всей линии фронта.

"Враг осуществил плотное заминирование оккупированных территорий. Бои продолжаются, они чрезвычайно тяжелы. Тяжелые боевые действия будут трансформированы в реальные территориальные достижения ВСУ лишь впоследствии", - считает Селезнев.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила , что враг бросил все силы, чтобы остановить наступление Сил обороны, однако украинские военные выполняют поставленные задачи

Силы обороны Украины во время наступательной операции преуспевают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время на Лиманском - ведутся особо тяжелые бои

























