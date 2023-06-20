Украинская армия готовит поле предстоящего сражения, - военный эксперт Селезнев
Военный эксперт, полковник ВСУ, представитель Генерального штаба ВСУ 2014-2017 гг. Владислав Селезнев отметил, что тяжелые боевые действия будут трансформированы в реальные территориальные достижения со стороны ВСУ лишь впоследствии
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Сейчас украинская армия готовит поле предстоящей битвы. Силы обороны Украины пользуются преимуществом высокоточной дальнобойной артиллерии. У нас есть ракеты Storm Shadow, которые способны уцелеть по вражеским объектам на расстояние до 250 км. Мы имеем возможность уничтожить вражеский военный потенциал, составы БК, места сосредоточения вооружения и военной техники, командные пункты, пункты управления и связи, ключевые логистические маршруты врага. Именно это создает преимущество ВСУ на поле боя. Но это будущее преимущество, потому что сейчас мощный враг", - отметил Селезнев.
Военный эксперт также добавил, что тяжелые бои продолжаются по всей линии фронта.
"Враг осуществил плотное заминирование оккупированных территорий. Бои продолжаются, они чрезвычайно тяжелы. Тяжелые боевые действия будут трансформированы в реальные территориальные достижения ВСУ лишь впоследствии", - считает Селезнев.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила , что враг бросил все силы, чтобы остановить наступление Сил обороны, однако украинские военные выполняют поставленные задачи
- Силы обороны Украины во время наступательной операции преуспевают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время на Лиманском - ведутся особо тяжелые бои
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