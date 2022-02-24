Украинская армия держит оборону, не верьте фейкам об отступлении, - МВД

Об этом сообщает пресс-служба МВД.



"Не верьте в распространенные пропагандистские СМИ фейки о том, что якобы украинская армия отступает! Украинская нацгвардия, полиция, пограничники находятся на своих постах, мы держим защиту", - говорится в сообщении.



Пресс-служба опубликовала пост в 15:30, в нем говорится, что "недавно произошел бой у пограничного пункта "Вильче" в Житомирской области, во время которого Нацгвардия совместно с пограничниками отбивают попытки российского агрессора и сейчас ситуация контролируется".