Украинская армия держит оборону, не верьте фейкам об отступлении, - МВД
Министерство внутренних дел Украины предупреждает граждан о дезинформационных сообщениях об отступлении украинской армии
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Не верьте в распространенные пропагандистские СМИ фейки о том, что якобы украинская армия отступает! Украинская нацгвардия, полиция, пограничники находятся на своих постах, мы держим защиту", - говорится в сообщении.
Пресс-служба опубликовала пост в 15:30, в нем говорится, что "недавно произошел бой у пограничного пункта "Вильче" в Житомирской области, во время которого Нацгвардия совместно с пограничниками отбивают попытки российского агрессора и сейчас ситуация контролируется".
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