Украинская армия будет держать линию обороны уже за пределами Соледара, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Украинская армия будет держать линию обороны уже за пределами Соледара. Сейчас мы держим населенный пункт Соль, который является частью Соледара. На этом направлении есть три линии обороны - это промышленная зона, железнодорожные пути, река и каскад высот. Оборона ВСУ будет основываться за железной дорогой, на поднимающихся вверх склонах, чтобы с господствующих высот удерживать попытки врага продвигаться дальше", - пояснил Згурец.

По словам эксперта, новые позиции ВСУ на Бахмутском направлении вполне удобны для проведения удерживающих действий врага.

"Враг пытается штурмовать населенный пункт Соль, расположенный к северу от Соледара. Противник пытается пробиться к железнодорожной дороге. Эта дорога ведет на Северск, и это часть трассы Северск - Соледар - Бахмут. Таким образом враг пытается обойти Бахмут с севера. Ситуация сложная, но прогнозируемая. Украинские войска занимают позиции, которые приемлемы для обороны", - добавил Згурец.

15 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия совершила битву за Донбасс принципиальной для себя, бои за Бахмут и Соледар продолжаются непрерывно.

Вооруженные силы Украины "почти бесспорно" сохраняют позиции в Соледаре Донецкой области и постепенно продвигаются в сторону Кременной Луганской области

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