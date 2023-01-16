Украинская армия будет держать линию обороны уже за пределами Соледара, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что ВСУ занимают оборонные позиции на господствующих высотах
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Украинская армия будет держать линию обороны уже за пределами Соледара. Сейчас мы держим населенный пункт Соль, который является частью Соледара. На этом направлении есть три линии обороны - это промышленная зона, железнодорожные пути, река и каскад высот. Оборона ВСУ будет основываться за железной дорогой, на поднимающихся вверх склонах, чтобы с господствующих высот удерживать попытки врага продвигаться дальше", - пояснил Згурец.
По словам эксперта, новые позиции ВСУ на Бахмутском направлении вполне удобны для проведения удерживающих действий врага.
"Враг пытается штурмовать населенный пункт Соль, расположенный к северу от Соледара. Противник пытается пробиться к железнодорожной дороге. Эта дорога ведет на Северск, и это часть трассы Северск - Соледар - Бахмут. Таким образом враг пытается обойти Бахмут с севера. Ситуация сложная, но прогнозируемая. Украинские войска занимают позиции, которые приемлемы для обороны", - добавил Згурец.
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