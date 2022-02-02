Украинская антарктическая экспедиция увеличила состав из-за климатических изменений

Об этом рассказал директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в комментарии Укринформу.



"Стандартно мы набирали 12 человек на зимовку, 5 человек для жизнеобеспечения станции и 7 ученых. И вот в этом году научную группу увеличили, мы добавили третьего биолога. Это следствие в первую очередь климатических изменений. Весна начала стартовать рано там, а именно весной множество биологических процессов, которые нужно мониторить. Весна теперь начинается настолько рано, что сезонный отряд туда доехать не успевает, и вся эта нагрузка ложится на зимовщика. В первой антарктической экспедиции биолог был один, потом пришлось взять их два, а вот теперь три, и это прямой результат климатических изменений", - сказал Дикий.



По его словам, полярники расширили программу для исследований и усилили возможности исследований на станции. Одной из задач экспедиции станет расширение программы наблюдений озонового слоя.



"В этом году едет не просто озонометрист, а едет специалист, и озон - тема ее научной работы. Соответственно она едет профилировать, то есть не только измерять прибором, но еще и запускать озоновые зонды в верхнюю атмосферу", - отметил Дикий.



Он добавил, что отправка команды на станцию планируется в начале марта.

Напомним, 31 января национальный антарктический научный центр утвердил состав зимовочного отряда 27-й Украинской антарктической экспедиции - на станцию "Академик Вернадский" отправятся 14 полярников и будут работать там больше года.

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