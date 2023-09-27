Украинская актриса Рита Бурковская получила премию Septimius Awards 2023

Об этом информирует независимый кинопродакшн Tabor Production .

"Прежде всего, хочу выразить слова благодарности команде нашего фильма, с которой мы вместе многое пережили, пока его снимали. Во-вторых, спасибо жюри этой премии и зрителям по всей Европе, которые смотрели "Видение бабочки". Особенно сейчас это очень важно для нас!" – сказала Рита Бурковская со сцены в Амстердаме.

Риту признали лучшей европейской актрисой Septimius Awards 2023 года.

Она рассказала, что очень важно сейчас говорить о войне в Украине и вспомнила рассказ волонтера в начале российской войны в 2014 году о событиях на востоке.

"Группа украинских добровольцев перевозила тело погибшего героя. Фургон был обозначен Cargo 200. Это значит - трупы вынесены с поля боя. Каждый человек на заправке, где они останавливались, отводил взгляд от этого фургона, от знака "Груз 200" и погибшего героя. Я решила быть частью неотвратимого общества, среди людей, которые хотят быть с этими волонтерами в фургоне, которые хотят быть свидетелями смерти наших погибших героев и знака "Груз 200" Я среди людей, которые хотят осознать, что происходит сегодня , и посмотреть в глаза реальности", - подчеркнула актриса

Что известно о фильме "Видение бабочки"

Дебютная полнометражная лента режиссера Максима Наконечного. Сценарий написан в соавторстве с писательницей и режиссером Ириной Целик. Картина участвовала в Каннском фестивале, а также стала победительницей Одесского международного кинофестиваля.

Главная героиня в исполнении актрисы Риты Бурковской – аэроразведчица с позывной бабочкой, которая возвращается из плена. Ее ждут родные, друзья, собратья и любимый. Однако новая жизнь приносит новые вызовы.

Продюсерки: Лиза Смит, Дарья Бассель и международные копродюсеры: Анита Юка, Дагмар Седлачкова, Марио Адамсон, Серхио С. Аяла.

Страны производства: Украина (TABOR), Чехия (MasterFilm), Хорватия (4Film), Швеция (Sisyfos Film Production).

Фильм создан при поддержке Государственного агентства Украины по кино, Eurimages, Чешского кинофонда, Хорватского аудиовизуального центра, Шведского киноинститута, Украинского культурного фонда и Украинского института.

26 мая 2022 года в Каннах состоялась мировая премьера украинской ленты "Видение бабочки". Члены команды фильма устроили в Каннах акцию протеста, чтобы привлечь мир к войне в Украине.

Лента вышла в украинских кинотеатрах 6 апреля.