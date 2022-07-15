Украиноязычный аудиогид заработал в берлинском дворце Шарлоттенбург
В одной из памяток и символов немецкой столицы запустили аудиогид на украинском языке. К воплощению проекта присоединились первая леди Украины Елена Зеленская вместе с первой леди Германии Эльке Бюденбендер
Об этом сообщили на сайте президента.
Запуск аудиогида прошел в Берлине. Елена Зеленская присоединилась к мероприятию из Украины с помощью видеосвязи. По словам супруги президента, проект важен для украинских граждан, которые из-за войны временно находятся в других странах, в частности в Германии.
"После пережитых ужасов украинцы, разбросанные по миру, посещают музеи и экскурсии, потому что это помогает вновь почувствовать мирную жизнь и изучить страну, которая дала убежище. Наши аудиогиды – родное слово для тех, кто вынужденно покинул Украину", – рассказала Елена Зеленская.
Замок Шарлоттенбург в Берлине был построен по распоряжению супруги Фридриха I, королевы Софии Шарлотты. Дворец был основан в 1705 году. Сначала здание было летней резиденцией, но постепенно разрослось в массивное сооружение. Главный вход в замок имеет 48-метровый купол, увенчанный позолоченной статуей Фортуны. Это уже второй украинский аудиогид в Берлине, запущенный в рамках проекта Елены Зеленской. Первый работал в Музее естествознания.
Сообщается, что воплощать проект по созданию аудиогидов на украинском языке в культурных памятниках мира по инициативе первой леди Украины начали в 2020 году. Уже запущено более 40 таких аудиоэкскурсий в более чем 30 странах. В частности, они действуют в Колизее (Италия), Версале (Франция), галерее Альбертина (Австрия), дворце Долмабахче (Турция), Лондонском Тауэре, Дворце Сансуси (Потсдам, Германия).
- В сентябре 2019 года Елена Зеленская инициировала проект создания украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.
- В октябре 2020 года первая леди посетила музей Тауэр, где по ее инициативе был подписан меморандум о первом на территории Великобритании украиноязычном аудиогиде.
- В июле 2021 года в рамках проекта Елены Зеленской состоялся запуск аудиогида на украинском языке в Археологическом музее Несебра (Болгария).
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