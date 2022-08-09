По мнению главы внешнеполитического ведомства, КНР претендует на территории в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, усиливает свое влияние в Африке, Латинской Америке и Южной Азии и усердно работает над продвижением в районе Тихого океана.

То же самое можно сказать об амбициях России. В 2014 году западные политики могли наивно думать, что амбиции Путина ограничиваются Крымом. Ну и еще восточными областями Украины. Сегодня мы можем уверенно говорить, что амбиции Путина не ограничиваются завоеванием и присоединением украинских территорий. Российский президент хочет восстановить Советский Союз в границах 1991 года и зону влияния бывшего СССР в Центральной Европе и на Балканах. Россия усиливает свое влияние в Азии и Африке и работает над монопольным влиянием в Антарктиде.

Такова логика любого авторитаризма. Он гибнет, если не расширяется. Внутри собственной страны диктатурам делать нечего. В особенности тогда, когда народ - главный союзник и проводник экспансионистской политики. А Си Цзиньпину и Путину с соотечественниками повезло.

Министр иностранных дел Тайваня уверен, что несмотря на кажущуюся прочность авторитаризма, он хрупок и демократия в конце концов победит. Я с этим согласен. Однако победа демократии будет достигнута очень высокой ценой и более всего пострадают страны, которые находятся на границе между демократией и диктатурой. Мир обязан помочь народам этих стран выжить.