Украиной и Тайванем конфликт не закончится
Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву подчеркнул в интервью телекомпании CNN, что амбиции Пекина не ограничатся Тайванем
По мнению главы внешнеполитического ведомства, КНР претендует на территории в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, усиливает свое влияние в Африке, Латинской Америке и Южной Азии и усердно работает над продвижением в районе Тихого океана.
То же самое можно сказать об амбициях России. В 2014 году западные политики могли наивно думать, что амбиции Путина ограничиваются Крымом. Ну и еще восточными областями Украины. Сегодня мы можем уверенно говорить, что амбиции Путина не ограничиваются завоеванием и присоединением украинских территорий. Российский президент хочет восстановить Советский Союз в границах 1991 года и зону влияния бывшего СССР в Центральной Европе и на Балканах. Россия усиливает свое влияние в Азии и Африке и работает над монопольным влиянием в Антарктиде.
Такова логика любого авторитаризма. Он гибнет, если не расширяется. Внутри собственной страны диктатурам делать нечего. В особенности тогда, когда народ - главный союзник и проводник экспансионистской политики. А Си Цзиньпину и Путину с соотечественниками повезло.
Министр иностранных дел Тайваня уверен, что несмотря на кажущуюся прочность авторитаризма, он хрупок и демократия в конце концов победит. Я с этим согласен. Однако победа демократии будет достигнута очень высокой ценой и более всего пострадают страны, которые находятся на границе между демократией и диктатурой. Мир обязан помочь народам этих стран выжить.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.59
Покупка 38.59Продажа 39.58
-
EUR
Покупка 38.97Продажа 40.09
- Актуальное
- Важное