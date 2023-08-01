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Украинку, задержанную на акции протеста против российского лайнера в Грузии, обвиняют в хулиганстве

1 августа, 2023 вторник
16:25
Мир

На акции протеста против лайнера с россиянами в грузинском Батуми 31 июля была задержана 37-летняя гражданка Украины Марина Чобанян. Ее обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении правоохранителям

Об этом проекту Радио Свобода "Ты как?" сообщила адвокат украинки Нино Иремадзе.

Она отметила, что сейчас Марину Чобанян держат в изоляторе временного содержания Озургети. Своей защитнице она заявила, что не препятствовала действиям правоохранителей. По словам Иремадзе, Марина Чобанян только снимала акцию протеста. В то же время, полиция применила против женщины физическую силу.

Иремадзе также отметила, что виделась с Чобанян в изоляторе, однако у нее не было возможности идентифицировать физическое насилие против женщины.

Адвокат говорит, что украинка находится в состоянии сильного стресса, у нее острая клаустрофобия. Дело в отношении нее в дальнейшем должен рассмотреть суд. На заседании гражданка Украины будет доказывать свою правоту и позицию, что она не нарушала закон.

Почётный консул Украины в Батуми Ростом Накашидзе сообщил проекту Радио Свобода "Эхо Кавказа" о том, что он пока не смог встретиться с задержанной.

Что предшествовало

Напомним, 27 июля грузины прогнали из порта Батуми лайнер Astoria Grande с российскими туристами, следующий в Сочи. Они скандировали "Русский корабль, иди на **й" и "Абхазия – это Грузия", а также принесли фотографии, изображающие Абхазию и события августовской войны.

Во время акции в одной из кают лайнера появилось российское знамя, но вскоре его убрали.

Негодование жителей Батуми вызвало и прибытие лайнера из России, и комментарии российских туристов на нем. В интервью местным СМИ они заявляли, что Россия не оккупировала Грузию, "мы по-прежнему в Советском Союзе", а одна из туристок открыто заявила, что посещала Абхазию, являющуюся нарушением грузинского законодательства.

Корабль отплыл под давлением местных протестующих на два дня раньше графика. 28 июля президентка Грузии Саломе Зурабишвили заявила , что прибытие в Батуми лайнера с российскими туристами – последняя провокация РФ.

В понедельник, 31 июля, круизный лайнер Astoria Grande с россиянами снова прибыл из Сочи в Грузию. Корабль в Батуми встретили с акцией протеста, а автобус с россиянами забросали бутылками и яйцами.

Впоследствии МВД Грузии сообщило о задержании 23 человек, митинговавших против прибытия лайнера с российскими туристами в Батуми. За это им инкриминируют мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Среди задержанных есть гражданка Украины.

Почетный консул нашей страны в Батуми Ростом Накашидзе сказал, что не имел возможности увидеть находившуюся в полицейском управлении задержанную.

Общество
Криминал
Украина
Грузия
полиция
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