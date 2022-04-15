Украинку включили в Международный зал славы гимнастики
Олимпийская чемпионка Барселоны-1992 Татьяна Гуцу включена в Международный зал славы гимнастики
Об этом сообщает IGHOF .
В этом году кроме Татьяны Гуцу в Международный зал славы гимнастики включили румынку Каталину Понор, американку Челси Меммель и немца Фабиана Хамбюхена.
Украинка Татьяна Гуцу была единственной абсолютной чемпионкой до 2004 года, которая до сих пор не была включена в Зал. Международный зал славы гимнастики был основан в 1987 году.
Всего в Зал славы, за 35 лет, было включено 129 спортсменов.
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