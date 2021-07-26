Украинку на Олимпиаде-2020 обвинили в допинге
Украинская триатлонистка Юлия Елистратова пропустит Олимпиаду в Токио из-за положительного допинг-теста
Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.
Всемирное агентство по тестированию временно отстранило украинку Юлию Елистратов от соревнований в Токио. Спортсменку подозревают в применении эритропоэтина.
По информации "Трибуны", положительную допинг-пробу Елистратова сдала 5 июня этого года.
"Согласно информации от Всемирного агентства по тестированию (ИТА), триатлонистка Юлия Елистратова временно отстранена от участия в соревнованиях. Таким образом, спортсменка не сможет принять участие в Играх ХХХI Олимпиады в Токио. Согласно определенных процедур до завершения рассмотрения дела любая информация является конфиденциальной ", - говорится в заявлении НОК Украины.
27 июля украинка должна была стартовать в Токио, для Юлии эти Игры могли стать 4-ми. Лучший результат Елистратова - 24 место на Олимпиаде в Пекине-2008.
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