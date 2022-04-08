Украинку Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы в марте
Чемпионка мира по прыжкам в высоту в помещении украинка Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Европы в марте
Об этом сообщает European Athletics.
"Украинка Ярослава Магучих – лучшая спортсменка в марте. После трехдневного путешествия Магучих вырвала мировое лидерство на дистанции 2,02 м и выиграла золото мира по прыжкам в высоту в помещении в Белграде", – говорится в сообщении.
- Напомним, 19 марта Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира в помещении в прыжках в высоту.
- После этого Магучих призвала мировое сообщество к действенным шагам, чтобы остановить российскую агрессию.
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