Украинку Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы в марте

Об этом сообщает European Athletics.



"Украинка Ярослава Магучих – лучшая спортсменка в марте. После трехдневного путешествия Магучих вырвала мировое лидерство на дистанции 2,02 м и выиграла золото мира по прыжкам в высоту в помещении в Белграде", – говорится в сообщении.





Напомним, 19 марта Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира в помещении в прыжках в высоту.

После этого Магучих призвала мировое сообщество к действенным шагам, чтобы остановить российскую агрессию.

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