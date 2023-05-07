Украинки завоевали "золото" на Кубке мира по артистическому плаванию
На втором этапе Кубка мира по артистическому плаванию во французском Монпелье Влада и Марина Алексеивы стали победительницами в произвольном дуэте
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.
Пограничницы Влада и Марина Алексеивы в произвольном дуэте на втором этапе Кубка мира победили с рекордной суммой баллов - 370.2791.
Фото: Getty Images
Это первая золотая медаль сестер на нынешних этапах Кубка мира и вторая медаль Украины в Монпелье на этих соревнованиях.
Алексеивы уверенно опередили синхронисток из Японии, завоевавших "серебро", и из Великобритании, которым осталось третье место на пьедестале.
Марина и Владислава Алексеивы – одни из лучших украинских синхронисток, которые являются бронзовыми призерками Олимпиады-2020 в Токио. Также на счету сестер 3 золотых медали ЧМ и 9 наград высшего сорта на чемпионате Европы.
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