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Украинки завоевали серебро и бронзу на ЧМ по борьбе

14 сентября, 2022 среда
10:09
Спорт

Александра Хоменец и Илона Прокопенюк принесли сборной Украины серебряную и бронзовую медали чемпионата мира по борьбе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Александра Хоменец выиграла серебро в весовой категории до 55 кг. В схватке за золото украинка уступила олимпийскую чемпионку-2020 Маю Мукайди из Японии.

Для 19-летней Хоменец серебро ЧМ стало самым высоким достижением в карьере. В прошлом году она завоевала на чемпионате мира бронзу. Также на ее счету серебро чемпионата Европы-2022.

Илона Прокопенюк завоевала бронзу в весе до 62 кг. В поединке за медаль она победила Айсулу Тинбекову из Кыргызстана. Для 25-летней украинки эта награда стала первой на ЧМ в карьере. У нее также две бронзы чемпионата Европы в 2018 и 2022 годах.

В общей сложности сборная Украины уже выиграла на чемпионате мира-2022 в Белграде четыре медали. Ранее в греко-римской борьбе бронзовыми призерами стали Андрей Кулик (до 72 кг) и Ярослав Фильчаков (до 82 кг).

ЧМ-2022 по борьбе

Женщины

Белград, Сербия

13 сентября

До 55 кг

1. Имею Микайдо (Япония)

2. Александра Хоменец (Украина)

3. Карло Годинес (Канада)

3. Кси Менгу (Китай)

До 62 кг

1. Нонока Озаки (Япония)

2. Кайла Миракл (США)

3. Илона Прокопенюк (Украина)

4. Луо Хсяжуан (Китай)

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