Украинки завоевали исторические медали на этапе Кубка мира по фристайлу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В Финляндии продолжается этап Кубка мира по фристайлу. Украинка Анастасия Новосад завоевала золото, а Ольга Полюк стала бронзовым призером.



Для обеих спортсменок это первые награды в индивидуальном соревновании на Кубке мира. Впервые в истории Украины сразу две наших спортсменки находились на пьедестале одновременно.

На Олимпиаде-2022 впервые будут разыграны медали в соревнованиях среди смешанных пар.

4 декабря сборная Украины выиграла бронзовую медаль в командных соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Финляндии.

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