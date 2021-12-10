Украинки завоевали исторические медали на этапе Кубка мира по фристайлу
Украинки Анастасия Новосад и Ольга Полюк завоевали медали на этапе Кубка мира по фристайлу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Финляндии продолжается этап Кубка мира по фристайлу. Украинка Анастасия Новосад завоевала золото, а Ольга Полюк стала бронзовым призером.
Для обеих спортсменок это первые награды в индивидуальном соревновании на Кубке мира. Впервые в истории Украины сразу две наших спортсменки находились на пьедестале одновременно.
На Олимпиаде-2022 впервые будут разыграны медали в соревнованиях среди смешанных пар.
- 4 декабря сборная Украины выиграла бронзовую медаль в командных соревнованиях по лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Финляндии.
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