Украинки торжествовали на ЧЕ по тяжелой атлетике: Деха взяла золото, Марущак – серебро
Украинки Ирина Деха и Алина Марущак получили награды в финальных соревнованиях весовой категории до 81 кг на чемпионате Европы-2022 по тяжелой атлетике
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ирина Деха показала лучший результат в рывке, толчке и двоеборье – 253 кг. В этой же весовой категории (до 81 кг) Алина Марущак показала второй результат в рывке, в толчке стала третьей, а в сумме – 235 кг.
В целом Украина уже имеет 14 медалей на ЧЕ по тяжелой атлетике, семь из которых являются золотыми.
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике
До 81 кг. Женщины
1. Ирина Деха (Украина) – 253 кг (116 кг рывок + 137 кг толчок)
2. Алина Марущак (Украина) – 235 кг (108 кг + 127 кг)
3. Дилара Нарин (Турция) – 232 кг (99 кг + 133 кг)
- 29 мая украинская тяжелоатлетка Ангелина Ломачинская завоевала серебряную медаль чемпионата Европы.
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