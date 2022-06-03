Украинки торжествовали на ЧЕ по тяжелой атлетике: Деха взяла золото, Марущак – серебро

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ирина Деха показала лучший результат в рывке, толчке и двоеборье – 253 кг. В этой же весовой категории (до 81 кг) Алина Марущак показала второй результат в рывке, в толчке стала третьей, а в сумме – 235 кг.

В целом Украина уже имеет 14 медалей на ЧЕ по тяжелой атлетике, семь из которых являются золотыми.

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике

До 81 кг. Женщины

1. Ирина Деха (Украина) – 253 кг (116 кг рывок + 137 кг толчок)

2. Алина Марущак (Украина) – 235 кг (108 кг + 127 кг)

3. Дилара Нарин (Турция) – 232 кг (99 кг + 133 кг)

29 мая украинская тяжелоатлетка Ангелина Ломачинская завоевала серебряную медаль чемпионата Европы.

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