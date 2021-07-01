Украинки Свитолина и Костюк проиграли во втором раунде Уимблдона

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Элина Свитолина, занимающая в мировом рейтинге 5-е место, проиграла во втором круге 44-й ракетке мира Магде Линетт из Польши - 3:6, 4:6.

Марта Костюк (70) уверенно выиграла у латвийки Анастасии Севастовой (56) первый сет - 6:1, однако проиграла следующие две партии - 4:6, 3:6.

Таким образом, на Уимблдоне в одиночном разряде не осталось ни одной представительницы Украины.

Уимблдон

Женщины

Второй круг

1 июля

Магда Линетт (Польша) - Элина Свитолина (Украина) 6:3, 6:4

Анастасия Севастова (Латвия) - Марта Костюк (Украина) 1:6, 6:4, 6:3