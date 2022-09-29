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Украинки создали первое издательство исключительно украиноязычных электронных книг

29 сентября, 2022 четверг
10:00
Культура

В последние полгода во всем мире стремительно вырос интерес к украинской культуре и литературе. Вдохновившись, инициативная группа решила создать первое издательство украиноязычных книг под названием OLEAN

Главная цель этого проекта – познакомить украинцев и жителей других стран с новыми авторами в литературной индустрии. В планах издательства – украинизация значительного объема книг. В настоящее время ведутся активные переговоры с популярными зарубежными авторами, в частности, из Польши и Мексики, а также ведется работа над дебютной книгой издательства.

Украиноязычная литература становится все более популярной. Впрочем, в нынешних условиях экономического кризиса доходы граждан значительно снизились. Потому книжные интернет-магазины поощряют покупателей, предлагая акции, купоны или промокод на скидку. С ними можно выгодно приобрести украиноязычную детскую литературу, романы, обучающие материалы или исторические книги.

Купоны на скидку действуют не только на книги. Так, используя в интернет-магазине Yakaboo промокод, можно приобрести по скидке патриотические сувениры, картины по номерам и другие материалы для творчества.

Цифровое издательство украиноязычных книг

Цифровое издательство украиноязычных книг также должно помочь книголюбам читать, не тратя на это слишком много денег. Именно экономическая целесообразность проекта стала одним из факторов, подтолкнувших выпускниц кафедры "Издательского дела" Киевского политехнического института Елену Новицкую и Анну Свиридюк к его созданию. В частности, реализация проекта не предусматривает затрат на печатное производство.

По данным Statista Advertising & Media Outlook, которая проводила опрос по книжным покупкам по всему миру, большинство читателей предпочитают книги в бумажном формате. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину многие стали вынужденными переселенцами внутри страны, кто-то даже уехал за границу. Такие изменения в быту ограничили многим украинцам доступ к бумажным книгам. Это еще сильнее увеличило спрос на цифровые произведения.

Основатели издательства планируют выпускать переводы книг с китайского, французского и других языков мира. Основной специализацией издательства OLEAN станет выпуск исторических новинок, социально-политических материалов и бизнес литературы.

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