Украинки просят правительство разрешить продажу средств экстренной контрацепции без рецепта

Соответствующая петиция на сайте Кабмина набрала необходимое для рассмотрения количество голосов (25 тыс.).

Автор петиции, Анна Туманян, утверждает, что отпуск препаратов экстренной контрацепции по рецепту является нарушением репродуктивных прав женщин.

"Обязательная консультация врача для получения рецепта задерживает время приема препаратов и делает их менее эффективными. Также из-за религиозности, некомпетентности некоторых врачей женщина вообще может не получить рецепт, а времени на поиск другого врача уже не будет", - указывает автор обращения.

По ее словам, этот препарат является эффективным и безопасным.

"Препятствия в получении препаратов ЭК приведут к увеличению количества абортов, рождению нежеланных детей, страданий женщин и детей. Отрицательные последствия возможного неправильного применения ЭК значительно меньшие, чем от нежелательной беременности", - говорится в тексте петиции.

Автор обращения ссылается на опыт европейских стран, где в большинстве своем препараты экстренной контрацепции продают без рецепта.

"Введение рецептов на ЭК в Украине – это признак некомпетентности, возможно, религиозной предвзятости людей, ответственных за статус этих препаратов. Просим правительство светской демократической Украины обеспечить соблюдение репродуктивных прав украинок", - подчеркнула женщина.