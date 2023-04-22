Об этом сообщает Ассоциация по борьбе Украины.

На ЧЕ-2023 в Загребе украинки получили две золотые, три серебряных и одну бронзовую награду. Они позволили сборной Украины занять первое место в командном зачете турнира.

Золото выиграли Алина Грушина-Акобия (до 57 кг) и Ирина Коляденко (до 62 кг). Серебро добыли в борьбе Оксана Ливач (до 50 кг), Юлия Ткач-Остапчук (до 59 кг) и Алла Белинская (до 68 кг). Бронзу получила Татьяна Сова (до 65 кг).

Кроме того, у ЧЕ в Хорватии три медали на счету представителей свободного стиля в мужских соревнованиях. Василий Михайлов победил в весе до 79 кг. Бронзовые награды – у Эрика Арушаняна (до 65 кг) и Игоря Никифорука (до 70 кг).