Украинки победили в медальном зачете ЧЕ по борьбе
Женская сборная Украины победила в общем медальном зачете чемпионата Европы по борьбе
Об этом сообщает Ассоциация по борьбе Украины.
На ЧЕ-2023 в Загребе украинки получили две золотые, три серебряных и одну бронзовую награду. Они позволили сборной Украины занять первое место в командном зачете турнира.
Золото выиграли Алина Грушина-Акобия (до 57 кг) и Ирина Коляденко (до 62 кг). Серебро добыли в борьбе Оксана Ливач (до 50 кг), Юлия Ткач-Остапчук (до 59 кг) и Алла Белинская (до 68 кг). Бронзу получила Татьяна Сова (до 65 кг).
Кроме того, у ЧЕ в Хорватии три медали на счету представителей свободного стиля в мужских соревнованиях. Василий Михайлов победил в весе до 79 кг. Бронзовые награды – у Эрика Арушаняна (до 65 кг) и Игоря Никифорука (до 70 кг).
- 18 апреля Василий Михайлов принес Украине первое за 10 лет золото чемпионата Европы по вольной борьбе.
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