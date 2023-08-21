Украинки победили Бельгию на чемпионате Европы по волейболу
В понедельник, 21 августа, женская сборная Украины по волейболу сыграла матч чемпионата Европы против команды Бельгии
Об этом сообщает Еспресо.
Игра прошла в бельгийском Генте в спорткомплексе Sport Hall.
В первом сете победу одержали украинки со счетом 25:18.
Второй сет завершился со счетом 25:23 в пользу Украины.
В третьем сете Украина победила со счетом 25:23.
Последнее победное очко принесла команде Украины Светлана Дорсман.
Впереди у украинок матч против сборной Словении.
Ранее Украина на чемпионате Европы среди женщин по волейболу проиграла Сербии в трех сетах, после чего в трех сетах победила Венгрию. Команда Бельгии одержала победу над командами Венгрии и Словении.
Составь команд
Украина: Дорсман, Шаргородская, Крайдуба, Немцева, Мелюшкина, Кодола, Миленко, Котар, Луценко, Маевская, Хобер, Олейник, Даньчак, Дымарь.
Бельгия: Дебоук, Демейер, Эрботс, Янссенс, Коулберг, Креницки, Лемменс, Рампельберг, Штрагиер, ван Авермаэт, ван де Вювер, ван Гестел, ван Сас, Мартин.
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