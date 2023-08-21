Украинки победили Бельгию на чемпионате Европы по волейболу

Об этом сообщает Еспресо.

Игра прошла в бельгийском Генте в спорткомплексе Sport Hall.

В первом сете победу одержали украинки со счетом 25:18.

Второй сет завершился со счетом 25:23 в пользу Украины.

В третьем сете Украина победила со счетом 25:23.

Последнее победное очко принесла команде Украины Светлана Дорсман.

Впереди у украинок матч против сборной Словении.

Ранее Украина на чемпионате Европы среди женщин по волейболу проиграла Сербии в трех сетах, после чего в трех сетах победила Венгрию. Команда Бельгии одержала победу над командами Венгрии и Словении.

Составь команд

Украина: Дорсман, Шаргородская, Крайдуба, Немцева, Мелюшкина, Кодола, Миленко, Котар, Луценко, Маевская, Хобер, Олейник, Даньчак, Дымарь.

Бельгия: Дебоук, Демейер, Эрботс, Янссенс, Коулберг, Креницки, Лемменс, Рампельберг, Штрагиер, ван Авермаэт, ван де Вювер, ван Гестел, ван Сас, Мартин.