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Украинки могут получить денежную помощь от международного женского фонда: каких категорий это касается

29 октября, 2023 воскресенье
15:53
Общество Женщина ребенок война с Россией

Международный благотворительный фонд Mama Мoya выплатит денежную помощь уязвимым категориям гражданок Украины, пострадавших от войны и оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах в результате российской агрессии

Об этом сообщает Минреинтеграция.

"Международный благотворительный фонд Mama Мoya реализует благотворительную программу, предусматривающую прямую целевую финансовую помощь для уязвимых категорий женщин, оказавшихся в затруднительном положении, в связи с российской агрессией в Украине, начиная с 2014 года", - говорится на сайте фонда.

Категории женщин, которые могут запросить благотворительную помощь:

  • жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны войны;
  • мужья и/или дети и/или родители которых проходят службу в ВСУ, силах территориальной обороны и добровольческих группировках в зоне проведения боевых действий;
  • мужья и/или дети которых погибли на территории активных боевых действий;
  • мужья и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны без вести пропавшими в результате войны.

Для участия в программе украинкам необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В день заключения договора фонд предоставит женщине платежную карточку, по которой она сможет рассчитываться при приобретении определенного фондом перечня товаров.

Более подробно узнать об условиях участия в программе и о фонде можно по ссылке.

Справка. Благотворительный Фонд "Мама Моя" было решено создать сразу же, в первые дни после вторжения, как началась война в Украине в 2022 году, по инициативе канадского профессионала и международного маркетолога Мирона Цымбалюка, iMBA, имеющего опыт работы в прошлом в ООН, в том числе в гуманитарных мировых миссиях UNOPS, UNIOM, GDRO. А также при поддержке других международных профессионалов и украинцев.

  • Переселенцы в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях могут подать заявку на возмещение стоимости аренды жилья в течение 6 месяцев.
Мир
Украина
Россия
Война с Россией
помощь Украине
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