Украинки Костюк и Калинина вышли во второй круг US Open
Украинские теннисистки Марта Костюк и Ангелина Калинина победили в первом раунде открытого чемпионата США
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ангелина Калинина, занимающая в мировом рейтинге 45 место, в 1/64 финала победила американку Бернарду Перу (45) – 6:4, 6:4. В следующем круге украинка сыграет против двукратной победительницы Уимблдона Петры Квитовой из Чехии.
Марта Костюк (65) также в двух сетах обыграла египтянку Маяр Шериф (63) – 7:6 (7:2), 6:4.
Еще одна украинка Леся Цуренко (87) проиграла четвертой ракетке мира Паули Бадосе из Испании – 6:3, 6:7 (4:7), 3:6.
Ранее борьбу на турнире Grand Slam в Нью-Йорке прекратила украинка Даяна Ястермская (86), а Дарья Снигур (124) сенсационно победила экс первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии и вышла во второй круг.
US Open
Нью-Йорк, США
Женщины
Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Бернарда Пера (США) - 6:4, 6:4
Марта Костюк (Украина) – Маяр Шериф (Египет) – 7:6 (7:2), 6:4
Леся Цуренко (Украина) – Паула Бадоса (Испания) 6:3, 6:7 (4:7), 3:6
- 30 августа на US Open Дарья Снигур одолела в трех сетах Симону Халеп.
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