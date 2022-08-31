Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ангелина Калинина, занимающая в мировом рейтинге 45 место, в 1/64 финала победила американку Бернарду Перу (45) – 6:4, 6:4. В следующем круге украинка сыграет против двукратной победительницы Уимблдона Петры Квитовой из Чехии.

Марта Костюк (65) также в двух сетах обыграла египтянку Маяр Шериф (63) – 7:6 (7:2), 6:4.

Еще одна украинка Леся Цуренко (87) проиграла четвертой ракетке мира Паули Бадосе из Испании – 6:3, 6:7 (4:7), 3:6.

Ранее борьбу на турнире Grand Slam в Нью-Йорке прекратила украинка Даяна Ястермская (86), а Дарья Снигур (124) сенсационно победила экс первую ракетку мира Симону Халеп из Румынии и вышла во второй круг.

US Open

Нью-Йорк, США

Женщины

Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) - Бернарда Пера (США) - 6:4, 6:4

Марта Костюк (Украина) – Маяр Шериф (Египет) – 7:6 (7:2), 6:4

Леся Цуренко (Украина) – Паула Бадоса (Испания) 6:3, 6:7 (4:7), 3:6

30 августа на US Open Дарья Снигур одолела в трех сетах Симону Халеп.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb