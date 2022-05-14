Украинкам в Польше необходим доступ к абортам, - ООН
Женщины, выехавшие в Польшу из-за войны, должны иметь права, отвечающие международным стандартам, включая аборты. Такое заявление сделал 13 мая представитель УВКБ ООН на фоне сообщений об изнасилованиях и сексуальном насилии в Украине
Об этом пишет Reuters.
Издание сообщает, что у Польши одни из наиболее ограничительных законов об аборте в Европе, и правозащитники выразили обеспокоенность по поводу трудностей, с которыми могут столкнуться жертвы изнасилования из Украины.
"Существует конкретная политика (относительно репродуктивных услуг в Польше), которая, по нашему мнению, не отвечает международным стандартам. (Жертвам сексуального насилия) нужна консультация и помощь. В некоторых случаях им понадобятся аборты. Мы поднимем этот вопрос с правительством", - сказала на брифинге помощник верховного комиссара по вопросам защиты Джиллиан Триггс.
Она сказала, что УВКБ ООН будет работать с теми, кто нуждается в аборте, чтобы убедиться, что они сделали аборт в Польше или где-либо еще.
Спикер польского правительства не сразу ответил на запрос о комментарии.
В 2020 году Конституционный трибунал постановил, что прерывание беременности с недостатками плода неконституционно. Сейчас прерывание разрешено только в случаях изнасилования и кровосмешения, а также в случае угрозы жизни или здоровью матери, но доступ к абортам ограничен, поскольку многие врачи отказываются делать это по религиозным мотивам, а многие женщины планируют аборт за границей.
Издание отмечает, что количество беженцев, прибывших в Польшу с начала российского вторжения, превысило 3,3 миллиона.
- Омбудсман Людмила Денисова получила около 400 обращений об изнасиловании взрослых и детей в Украине оккупантами, однако эти люди не дают показаний следователям.
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