Украинка завоевала серебро на ЧЕ в прыжках с вышки

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В итальянском Риме проходит ЧЕ-2022 по водным видам спорта. На соревнованиях по прыжкам с 10-метровой вышки украинка София Лискун показала результат 329.80 и заняла вторую позицию

20-летняя спортсменка уступила только 17-летней британке Андреа Спендолини-Сирие, заработавшей 333.60 баллов.

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Прыжки с 10-метровой вышки. Женщины

17 августа

1. Андреа Спендолини-Сирие (Великобритания) – 333.60

2. София Лискун (Украина) – 329.80

3. Кристина Вассен (Германия) – 314.10

15 августа Марина и Владислава Алексевы принесли сборной Украины в артистическом плавании золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта.

17 августа Михаил Романчук выиграл золото чемпионата Европы по плаванию на дистанции 1500 м вольным стилем и установил новый рекорд Украины.

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