Украинка завоевала серебро на ЧЕ в прыжках с вышки
Украинка София Лискун завоевала серебряную медаль чемпионата Европы-2022 в прыжках с 10-метровой вышки
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В итальянском Риме проходит ЧЕ-2022 по водным видам спорта. На соревнованиях по прыжкам с 10-метровой вышки украинка София Лискун показала результат 329.80 и заняла вторую позицию
20-летняя спортсменка уступила только 17-летней британке Андреа Спендолини-Сирие, заработавшей 333.60 баллов.
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Прыжки с 10-метровой вышки. Женщины
17 августа
1. Андреа Спендолини-Сирие (Великобритания) – 333.60
2. София Лискун (Украина) – 329.80
3. Кристина Вассен (Германия) – 314.10
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