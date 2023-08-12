Украинка Ястремская впервые за 4 года выиграла турнир WTA
Сегодня, 12 августа, украинская теннисистка Дайана Ястремская обыграла бельгийку Грет Миннен в финале турнира WTA 125
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Финальный матч WTA 125 в Польше Ястремска – Миннен длился три сета. Украинка уступила в первом сете 2:6, однако совершила камбэк во втором и третьем - 6:1, 6:3.
Матч продолжался 1 час и 55 минут. Украинка выполнила 3 подачи навылет, совершила 6 двойных ошибок и использовала 6/14 брейк-пойнтов.
Это первый финал для Дайаны Ястремской за полтора года. Украинка также прервала серию двух поражений в финалах. В последний раз она выигрывала турнир WTA в мае 2019 года – в Страсбурге.
Для Ястремской это четвёртый титул WTA в ее карьере.
WTA 125
Козерки, Польша
12 августа
Даяна Ястремская (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 2:6, 6:1, 6:3
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