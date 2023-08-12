Украинка Ястремская впервые за 4 года выиграла турнир WTA

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Финальный матч WTA 125 в Польше Ястремска – Миннен длился три сета. Украинка уступила в первом сете 2:6, однако совершила камбэк во втором и третьем - 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час и 55 минут. Украинка выполнила 3 подачи навылет, совершила 6 двойных ошибок и использовала 6/14 брейк-пойнтов.

Это первый финал для Дайаны Ястремской за полтора года. Украинка также прервала серию двух поражений в финалах. В последний раз она выигрывала турнир WTA в мае 2019 года – в Страсбурге.

Для Ястремской это четвёртый титул WTA в ее карьере.

WTA 125

Козерки, Польша

12 августа

Даяна Ястремская (Украина) – Грет Миннен (Бельгия) – 2:6, 6:1, 6:3