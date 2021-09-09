Украинка Ястремская остановилась в шаге от финала US Open
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в миксте с австралийцем Максом Перселл проиграла в полуфинале Открытого чемпионата США
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/2 финала турнира Grand Slam Ястремская и Перселл на тай-брейке проиграли Джулиани Ольмос из Мексики и Аревало Марсело из Сальвадора - 4: 6, 6: 4, 10: 6.
Матч продолжался 1 час 26 мин. Ястремская и Перселл выполнили шесть эйсов и допустили две двойные ошибки.
US Open
микст
полуфинал
8 сентября
Джулиана Ольмос (Мексика) / Аревало Марсело (Сальвадор) - Даяна Ястремская (Украина) / Макс Перселл (Австралия) 4: 6, 6: 4, 10: 6
- Напомним, 8 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале Открытого чемпионата США проиграла Лейли Энни Фернандес из Канады.
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