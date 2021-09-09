Украинка Ястремская остановилась в шаге от финала US Open

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/2 финала турнира Grand Slam Ястремская и Перселл на тай-брейке проиграли Джулиани Ольмос из Мексики и Аревало Марсело из Сальвадора - 4: 6, 6: 4, 10: 6.

Матч продолжался 1 час 26 мин. Ястремская и Перселл выполнили шесть эйсов и допустили две двойные ошибки.

US Open

микст

полуфинал

8 сентября

Джулиана Ольмос (Мексика) / Аревало Марсело (Сальвадор) - Даяна Ястремская (Украина) / Макс Перселл (Австралия) 4: 6, 6: 4, 10: 6