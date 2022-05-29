Украинка выиграла серебро ЧЕ по тяжелой атлетике
Украинская тяжелоатлетка Ангелина Ломачинская завоевала серебряную медаль чемпионата Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На ЧЕ в Тиране (Албания) Ломачинская стала второй в многоборье в категории до 49 кг. Она подняла в сумме 167 кг и уступила итальянке Джулии Империо, победившей с результатом 171 кг.
Украинка показала лучший результат в рывке *80 кг, а в толчке стала третьей (87 кг).
Ломачинская принесла Украине первую награду на чемпионате Европы.
Чемпионат Европы
Тирана (Албания)
Женщины
До 49 кг
1. Джулия Империо (Италия) – 171 кг (79 кг рывок + 92 кг толчок)
2. Ангелина Ломачинская (Украина) – 167 (80+87)
3. Хименес Герво (Испания) – 163 (72+91)
- В декабре 2021 Мария Гангур завоевала золото на чемпионате мира в категории до 59 кг.
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