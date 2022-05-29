Об этом сообщает Еспресо.TV.

На ЧЕ в Тиране (Албания) Ломачинская стала второй в многоборье в категории до 49 кг. Она подняла в сумме 167 кг и уступила итальянке Джулии Империо, победившей с результатом 171 кг.

Украинка показала лучший результат в рывке *80 кг, а в толчке стала третьей (87 кг).

Ломачинская принесла Украине первую награду на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы

Тирана (Албания)

Женщины

До 49 кг

1. Джулия Империо (Италия) – 171 кг (79 кг рывок + 92 кг толчок)

2. Ангелина Ломачинская (Украина) – 167 (80+87)

3. Хименес Герво (Испания) – 163 (72+91)

В декабре 2021 Мария Гангур завоевала золото на чемпионате мира в категории до 59 кг.

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