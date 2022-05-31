Об этом сообщает Twitter Roland Garros-2022.

Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в полуфинале парного турнира Roland Garros-2022.



В четвертьфинале турнира Большого Шлема 29-летняя украинка в паре с Еленой Остапенко из Латвии победили представительниц Бельгии Марину Заневскую и Кимберли Циммерманн.



Матч продолжался 1 час 53 минуты и завершился со счетом 6:3, 5:7, 6:2.

Отметим, что Людмила Киченок стала первой украинкой, которая пробилась в парный полуфинал Большого Шлема за 14 лет.