Украинка впервые за 14 лет сыграет в парном полуфинале Roland Garros
Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в парный полуфинал Roland Garros
Об этом сообщает Twitter Roland Garros-2022.
Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в полуфинале парного турнира Roland Garros-2022.
В четвертьфинале турнира Большого Шлема 29-летняя украинка в паре с Еленой Остапенко из Латвии победили представительниц Бельгии Марину Заневскую и Кимберли Циммерманн.
Матч продолжался 1 час 53 минуты и завершился со счетом 6:3, 5:7, 6:2.
Отметим, что Людмила Киченок стала первой украинкой, которая пробилась в парный полуфинал Большого Шлема за 14 лет.
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