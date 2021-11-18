Украинка впервые в истории вышла в финал чемпионата мира по карате

Об этом сообщает Федерация каратэ Украины .

В Дубае (ОАЭ) Анита Серегина вышла в финал чемпионата мира в категории до 61 кг. На пути к финалу украинка одолела Линн Шенн (Нидерланды) – 1:0, Анте Стиляну (Кипр) – 1:0, Индиру Зунигу (Испания) – 1:1, Анну-Иоганну Нильссон (Швеция) – 2:0 и Хайю Джумаа (Канада) – 0:0 (по хантею).

Серегина стала первой в истории украинкой, вышедшей в финал ЧМ. До этого самым большим достижением сборной Украины была бронза чемпионата мира-2016, которую завоевала также Серегина.

Среди мужчин у сборной Украины на ЧМ есть серебро, которое в 2018 году выиграл Валерий Чоботар.

20 ноября в финале Анита Серегина встретится с действующей чемпионкой мира и победительницей Олимпиады-2020 Йованной Прекович из Сербии. Финальная стычка состоится 20 ноября в 15:20 по Киеву.

Напомним, 5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль в весовой категории до 55 кг на Олимпиаде-2020.

6 августа украинец Станислав Горуна выиграл бронзовую медаль турнира среди мужчин весовой категории до 75 кг.

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