Украинка впервые в истории получила золото на ЧМ по аэробике
Украинка Анастасия Курашвили получила золото на ЧМ по аэробике
Об этом сообщает " Трибуна ".
ЧМ по аэробике проходит в Португалии. В финале индивидуальных соревнований победила украинка Анастасия Курашвили, набравшая 20,950 баллов.
Для нашей страны это первый случай в истории, когда удалось завоевать золотую награду на чемпионате мира по аэробике.
Чемпионат мира по аэробике
16 июня
Индивидуальные упражнения. Женщины
1. Анастасия Курашвили (Украина) – 20,950
2. Айше Онбаши (Турция) – 20,350
3. Неа Кивела (Финляндия) – 20,050
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