Украинка впервые в истории получила золото на ЧМ по аэробике

Об этом сообщает " Трибуна ".

ЧМ по аэробике проходит в Португалии. В финале индивидуальных соревнований победила украинка Анастасия Курашвили, набравшая 20,950 баллов.

Для нашей страны это первый случай в истории, когда удалось завоевать золотую награду на чемпионате мира по аэробике.

Чемпионат мира по аэробике

16 июня

Индивидуальные упражнения. Женщины

1. Анастасия Курашвили (Украина) – 20,950

2. Айше Онбаши (Турция) – 20,350

3. Неа Кивела (Финляндия) – 20,050

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