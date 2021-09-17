Украинка в Испании сорвалась со скалы в море, когда делала селфи, ее состояние - критическое, - СМИ
26-летняя туристка из Украины при попытке сделать селфи у памятника в городе Бенидорм (Испания) сорвалась со скалы и упала в море
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на El Espanol.
Девушка и ее друг были на смотровой площадке замка Бенидорм, который называют "балконом Европы".
Когда она попыталась сделать селфи на перилах, то сорвалась и упала с 30 метров в море.
Спасатели сумели вытащить девушку из воды и оказали первую помощь. В порту медики провели дальнейшие кардиолегочные манипуляции, восстановив жизненно важные функции.
Сейчас девушка в главной больнице Аликанте. Источники рассказали, что ее состояние критическое, девушка находится в реанимации.
Городской совет Бенидорма не имеет данных о подобных инцидентах на этой площадке.
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