Об этом сообщает Еспресо.TV.

Дебютировавшая на взрослом чемпионате мира украинка в полуфинале в весовой категории до 78 кг уступила китаянке Ма Чжэньчжао, которая в итоге получила серебро.

Однако в схватке за бронзовую медаль Елизавета Литвиненко сотворила сенсацию и досрочно победила олимпийскую чемпионку 2020 года из Японии Шори Хамаду.

Медаль 18-летней дзюдоистки стала для сборной Украины первой на чемпионате мира, который проходит в Ташкенте.

ЧМ по дзюдо

Женщины. До 78 кг

Ташкент, Узбекистан

11 октября

1. Майра Агияр (Бразилия)

2. Ма Чжэньчжао (Китай)

3. Елизавета Литвиненко (Украина)

3. Беата Пакут-Клочко (Польша)

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