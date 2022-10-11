Украинка в 18 лет победила олимпийскую чемпионку и завоевала бронзу ЧМ по дзюдо
18-летняя Елизавета Литвиненко победила олимпийскую чемпионку из Японии Шори Хамаду и выиграла бронзу чемпионата мира по дзюдо
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Дебютировавшая на взрослом чемпионате мира украинка в полуфинале в весовой категории до 78 кг уступила китаянке Ма Чжэньчжао, которая в итоге получила серебро.
Однако в схватке за бронзовую медаль Елизавета Литвиненко сотворила сенсацию и досрочно победила олимпийскую чемпионку 2020 года из Японии Шори Хамаду.
Медаль 18-летней дзюдоистки стала для сборной Украины первой на чемпионате мира, который проходит в Ташкенте.
ЧМ по дзюдо
Женщины. До 78 кг
Ташкент, Узбекистан
11 октября
1. Майра Агияр (Бразилия)
2. Ма Чжэньчжао (Китай)
3. Елизавета Литвиненко (Украина)
3. Беата Пакут-Клочко (Польша)
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