Украинка удачно стартовала на теннисном турнире в Германии
Украинская теннисистка Екатерина Завацкая победила в первом круге грунтового турнира WTA 125 в Карлсруэ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В матче первого круга WTA 125, который начался вчера, но прервался из-за темноты, украинка Екатерина Завацкая в трех сетах одержала волевую победу над немкой Марией Татьяной.
Во втором круге Завацкая встретится со словачкой Ребеккой Шрамковой (№187 WTA).
WTA 125
Карлсруэ. Первый круг
Екатерина Завацкая (Украина) - Татьяна Мария (Германия) - 5:7, 6:2, 6:4
- Напомним, 8 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале Открытого чемпионата США проиграла Лейли Энни Фернандес из Канады.
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