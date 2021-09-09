Украинка удачно стартовала на теннисном турнире в Германии

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В матче первого круга WTA 125, который начался вчера, но прервался из-за темноты, украинка Екатерина Завацкая в трех сетах одержала волевую победу над немкой Марией Татьяной.



Во втором круге Завацкая встретится со словачкой Ребеккой Шрамковой (№187 WTA).



WTA 125



Карлсруэ. Первый круг



Екатерина Завацкая (Украина) - Татьяна Мария (Германия) - 5:7, 6:2, 6:4

Напомним, 8 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина в четвертьфинале Открытого чемпионата США проиграла Лейли Энни Фернандес из Канады.