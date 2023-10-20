Украинка Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Тунисе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Цуренко – Лю длился 1 час и 49 минут. Украинская теннисистка ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 7/16 брейкпойнтов.

В четвертьфинале Леся Цуренко, занимающая в рейтинге WTA 34 место, сыграет с испанкой Нури Паррисас Диас (№135 WTA).

Jasmin Open Monastir - WTA 250

Второй круг

Тунис, 19 октября

Леся Цуренко (Украина) – Клер Лю (США) – 6:1, 7:5