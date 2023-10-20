Украинка Цуренко вышла в четвертьфинал турнира WTA в Тунисе
Украинская теннисистка Леся Цуренко обыграла американку Клер Лю в турнире WTA 250 Jasmin Open Monastir
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Цуренко – Лю длился 1 час и 49 минут. Украинская теннисистка ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 7/16 брейкпойнтов.
В четвертьфинале Леся Цуренко, занимающая в рейтинге WTA 34 место, сыграет с испанкой Нури Паррисас Диас (№135 WTA).
Jasmin Open Monastir - WTA 250
Второй круг
Тунис, 19 октября
Леся Цуренко (Украина) – Клер Лю (США) – 6:1, 7:5
- 20 сентября российская теннисистка Вероника Мирошниченко призналась, что считает Украину своей Родиной и стремится получить украинское гражданство.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.57Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное