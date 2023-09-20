Украинка Ткач-Остапчук заняла второе место на ЧМ по борьбе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале весовой категории до 59 кг на ЧМ-2023 по борьбе украинская спортсменка Юлия Ткач-Остапчук уступила китаянке Чжан Ци - 1:4.

На пути к финалу ЧМ украинка победила россиянку Анастасию Сидельникову (5:4), норвежку Отеля Хои (5:0) и немку Елену Бруггер (2:0).

Для Юлии Ткач-Остапчук это уже второе серебро ЧМ в ее карьере. Первое она завоевала в 2017 году.

А для Украины серебряная медаль Ткач-Остапчук это уже 2 награды на ЧМ-2023. Ранее бронзу завоевал Василий Михайлов.

Чемпионат мира по борьбе

Женская борьба. До 59 кг

Белград, Сербия

1. Чжан Ци (Китай)

2. Юлия Ткач-Остапчук (Украина)

3. Отели Хои (Норвегия)

3. Дженнифер Пейдж Роджерс (США)