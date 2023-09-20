Украинка Ткач-Остапчук заняла второе место на ЧМ по борьбе
Украинка Юлия Ткач-Остапчук стала серебряным призером чемпионата мира по борьбе в Белграде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финале весовой категории до 59 кг на ЧМ-2023 по борьбе украинская спортсменка Юлия Ткач-Остапчук уступила китаянке Чжан Ци - 1:4.
На пути к финалу ЧМ украинка победила россиянку Анастасию Сидельникову (5:4), норвежку Отеля Хои (5:0) и немку Елену Бруггер (2:0).
Для Юлии Ткач-Остапчук это уже второе серебро ЧМ в ее карьере. Первое она завоевала в 2017 году.
А для Украины серебряная медаль Ткач-Остапчук это уже 2 награды на ЧМ-2023. Ранее бронзу завоевал Василий Михайлов.
Чемпионат мира по борьбе
Женская борьба. До 59 кг
Белград, Сербия
1. Чжан Ци (Китай)
2. Юлия Ткач-Остапчук (Украина)
3. Отели Хои (Норвегия)
3. Дженнифер Пейдж Роджерс (США)
- 17 сентября украинская спортсменка Ярослава Магучих с рекордом сезона выиграла финал Бриллиантовой лиги-2023 по прыжкам в высоту.
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