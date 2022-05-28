Украинка Терлюга отомстила за поражение в финале Олимпиады и завоевала золото ЧЕ по карате
Украинская каратистка Анжелика Терлюга победила болгарку Ивет Горанову и стала чемпионкой Европы в категории до 55 кг
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В Газиантепе (Турция) Терлюга победила Горанову в финальном столкновении со счетом 11:3. таким образом, украинка отомстила болгарцам за поражение в финале Олимпиады-2020. Терлюга стала чемпионкой Европы в первый раз в карьере.
Для сборной Украины медаль Анжелики Терлюги стала на нынешнем ЧЕ уже третьей. Бронзовые награды нашей команде принесли Анита Серегина (до 61 кг) и Ризван Талибов (до 84 кг).
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5 августа 2021 года Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио.
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