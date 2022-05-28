Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В Газиантепе (Турция) Терлюга победила Горанову в финальном столкновении со счетом 11:3. таким образом, украинка отомстила болгарцам за поражение в финале Олимпиады-2020. Терлюга стала чемпионкой Европы в первый раз в карьере.

Для сборной Украины медаль Анжелики Терлюги стала на нынешнем ЧЕ уже третьей. Бронзовые награды нашей команде принесли Анита Серегина (до 61 кг) и Ризван Талибов (до 84 кг).

5 августа 2021 года Анжелика Терлюга завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb