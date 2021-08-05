Украинка Старикова остановилась в шаге от медали Олимпиады-2020 в велотреке

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В кейрине до финального заезда с участием шести сильнейших велогонщица мира в этой дисциплине пробились сразу две украинки - Ирина Старикова и Любовь Басова. Они выступали в одном полуфинале, в котором Старикова финишировала первой, а Басова - третьей.

В финале Старикова финишировала четвертой, Басова стала шестой. Золото получила голландка Шанна Браспенникс, серебро у новозеландки Элисс Эндрюс, бронзу получила канадка Лорин Жене.



За 13 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 12 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.

Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.

Напомним, 5 августа украинка Людмила Лузан выиграла бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 200 м.

Также в четверг украинский боксер Александр Хижняк победил в полуфинале Олимпийских игр в Токио филиппинца Эумира Марсиаля.

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