Украинка стала вице-чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На ЧЕ-2023 в Ереване Гангур подняла 98 кг в рывке и 116 в толчке и с суммой 214 кг стала второй. Золото получила Нурай Гюнгор из Турции (219 кг), бронзу - британка Зои Смит, которая с суммой 214 кг уступила украинке из-за большего собственного веса.

В общей сложности сборная Украины завоевала на чемпионате Европы в Армении пять наград. Ранее в категории до 59 кг золото с рекордом континента выиграла Камила Конотоп, а Надежда Шпилько завоевала бронзу. Серебро в весе до 55 кг получила Светлана Самуляк, а Ангелина Ломачинская стала третьей в категории до 49 кг.

ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике

Ереван, Армения

Женщины, до 64 кг

17 апреля

1. Нурай Гюнгор (Турция) – 219 кг (99 кг рывок+120 кг толчок)

2. Мария Гангур (Украина) – 214 (98+116)

3. Зои Смит (Великобритания) - 214 (93+121)

… 6. Анна Давыдова (Украина) - 203 (93+110)