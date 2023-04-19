Украинка стала вице-чемпионкой Европы по тяжелой атлетике
Тяжеловес Мария Гангур получила серебро чемпионата Европы в категории до 64 кг
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На ЧЕ-2023 в Ереване Гангур подняла 98 кг в рывке и 116 в толчке и с суммой 214 кг стала второй. Золото получила Нурай Гюнгор из Турции (219 кг), бронзу - британка Зои Смит, которая с суммой 214 кг уступила украинке из-за большего собственного веса.
В общей сложности сборная Украины завоевала на чемпионате Европы в Армении пять наград. Ранее в категории до 59 кг золото с рекордом континента выиграла Камила Конотоп, а Надежда Шпилько завоевала бронзу. Серебро в весе до 55 кг получила Светлана Самуляк, а Ангелина Ломачинская стала третьей в категории до 49 кг.
ЧЕ-2023 по тяжелой атлетике
Ереван, Армения
Женщины, до 64 кг
17 апреля
1. Нурай Гюнгор (Турция) – 219 кг (99 кг рывок+120 кг толчок)
2. Мария Гангур (Украина) – 214 (98+116)
3. Зои Смит (Великобритания) - 214 (93+121)
… 6. Анна Давыдова (Украина) - 203 (93+110)
- 17 апреля Камила Конотоп завоевала золото чемпионата Европы и установила новый континентальный рекорд в категории до 59 кг.
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