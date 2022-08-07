Украинка стала чемпионкой мира по гребле на каноэ
Украинская спортсменка Людмила Лузан стала чемпионкой мира по гребле на каноэ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На ЧМ по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан показала лучший результат на дистанции 1000 метров. Украинка преодолела дистанцию за 4:47,90 мин и стала самой быстрой в финале.
Второе место заняла чилийка Мария Маильярд, третье – Анника Лоске из Германии. Ранее Лузан выиграла серебро в паре с Анастасией Четвериковой в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м.
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 1000 м. Женщины. Финал
6 августа
1. Людмила Лузан (Украина) – 4.47,90 мин
2. Мария Маильярд (Чили) – 4.50,02
3. Анника Лоске (Германия) – 4.51,46
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