Украинка стала чемпионкой мира по гребле на каноэ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На ЧМ по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан показала лучший результат на дистанции 1000 метров. Украинка преодолела дистанцию за 4:47,90 мин и стала самой быстрой в финале.

Второе место заняла чилийка Мария Маильярд, третье – Анника Лоске из Германии. Ранее Лузан выиграла серебро в паре с Анастасией Четвериковой в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ

Каноэ-одиночка, 1000 м. Женщины. Финал

6 августа

1. Людмила Лузан (Украина) – 4.47,90 мин

2. Мария Маильярд (Чили) – 4.50,02

3. Анника Лоске (Германия) – 4.51,46

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