Украинка Полюк не вышла в финал Олимпиады-2022 по фристайлу
Украинка Ольга Полюк завершила свои выступления на Олимпийских играх в Пекине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 14 февраля, в Пекине прошли квалификационные соревнования по фристайлу. В олимпийском турнире приняла участие украинка Ольга Полюк.
Украинская спортсменка с двух попыток не смогла преодолеть квалификационный раунд и выйти в финал, в который попали топ-6 спортсменок из каждой группы.
В первом отборе Полюк набрала 68,76 балла, во втором – 56,68. Это результаты, которые не разрешили выйти в финал.
- Напомним, 13 февраля, по итогам девяти соревновательных дней зимних Игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете перехватила Норвегия .
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