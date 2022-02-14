Украинка Полюк не вышла в финал Олимпиады-2022 по фристайлу

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 14 февраля, в Пекине прошли квалификационные соревнования по фристайлу. В олимпийском турнире приняла участие украинка Ольга Полюк.



Украинская спортсменка с двух попыток не смогла преодолеть квалификационный раунд и выйти в финал, в который попали топ-6 спортсменок из каждой группы.



В первом отборе Полюк набрала 68,76 балла, во втором – 56,68. Это результаты, которые не разрешили выйти в финал.

Напомним, 13 февраля, по итогам девяти соревновательных дней зимних Игр в Пекине лидерство в общем медальном зачете перехватила Норвегия .