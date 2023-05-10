Об этом идет речь на сайте организации.

Мария Романенко уехала из Украины в начале полномасштабного вторжения России. С марта 2022 года она проживает в Манчестере. Мария решила использовать свои навыки владения английским языком, чтобы помочь другим украинцам.

Она начала сотрудничать с Free Manchester Walking Tours в качестве переводчицы-волонтерки, чтобы помогать украинцам. Кроме проведения туров, Мария принимает участие в кампаниях по сбору средств для Украины и повышению осведомленности с ситуацией.

"Для меня большая честь получить награду The Points of Light. Хотя я невероятно горжусь тем, что меня отметили за мои волонтерские и адвокационные усилия, представляя народ Украины, получение награды и горькое. Несмотря на то, что мы, украинцы, поражены поддержкой и щедростью британской общественности, обстоятельства нашего пребывания здесь нельзя забывать", – сказала она.