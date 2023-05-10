Украинка получила награду за помощь беженцам-соотечественникам в Великобритании
Украинская журналистка Мария Романенко получила награду The Points of Light Award за волонтерскую деятельность для украинских беженцев в Великобритании
Об этом идет речь на сайте организации.
Мария Романенко уехала из Украины в начале полномасштабного вторжения России. С марта 2022 года она проживает в Манчестере. Мария решила использовать свои навыки владения английским языком, чтобы помочь другим украинцам.
Она начала сотрудничать с Free Manchester Walking Tours в качестве переводчицы-волонтерки, чтобы помогать украинцам. Кроме проведения туров, Мария принимает участие в кампаниях по сбору средств для Украины и повышению осведомленности с ситуацией.
"Для меня большая честь получить награду The Points of Light. Хотя я невероятно горжусь тем, что меня отметили за мои волонтерские и адвокационные усилия, представляя народ Украины, получение награды и горькое. Несмотря на то, что мы, украинцы, поражены поддержкой и щедростью британской общественности, обстоятельства нашего пребывания здесь нельзя забывать", – сказала она.
- Украинские волонтеры приступили к разработке боевой ракеты "Трембита", которая будет поражать цели на расстоянии 140 км и истощать ПВО врага.
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