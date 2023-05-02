Украинка победила в конкурсе на лучший дизайн неофициального логотипа коронации Чарльза ІІІ
В конкурсе на лучший дизайн неофициального логотипа по случаю коронации Его Величества Короля Чарльза III победила дизайнер Елизавета Зубенко
Об этом сообщается на фейсбук-странице British Embassy Kyiv.
"Мы рады объявить, что в конкурсе на лучший дизайн неофициального логотипа по случаю коронации Его Величества Короля Чарльза III победила дизайнер Елизавета Зубенко", - говорится в сообщении.
Организаторы отмечают, что лучшую эмблему выбрало жюри, в которое вошли представители посольства Украины, глава организации BRAND UKRAINE Мария Липяцкая и руководитель программ дизайна, архитектуры и моды Study UK – British Council Анна Робинсон.
Работу выставят во время торжественного приемв по случаю коронации Чарльза ІІІ.
- Напомним, Великобритания не пригласила на коронацию британского монарха Чарльза ІІІ лидеров России, Беларуси и еще 5 стран.
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