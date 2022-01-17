Украинка Мозолевская, которую оккупанты незаконно держат в ОРДО, испытывает серьезные проблемы со здоровьем в результате пыток, - Денисова

Об этом сообщает Офис омбудсмана .



Ольга Мозолевская проживала на подконтрольной украинскому правительству территории возле Авдеевки, а работала во временно оккупированном Донецке. 15 октября 2017 года, когда женщина была на работе, она перестала отвечать на звонки мужчины. С момента исчезновения семья более двух лет не получала никакой информации об Ольге Мозолевской. Только в декабре 2019 о ней рассказали освобожденные украинские пленные.



Людмила Денисова сообщила, что в течение этого времени российские кафиры держали женщину в "Изоляции".



"Там ее подвергали физическим и психологическим пыткам: избивали и пытали электрическим током, требуя признаний в попытке похищения военнослужащего ДНР". Во время одного из "допросов" Ольгу ударили головой о стену, после чего женщина страдает постоянными мигренями. Также у нее хроническое заболевание горла, но точный диагноз не установлен, – отметила омбудсман.



Сейчас украинка находится в СИЗО Донецка, где не получает никакой медицинской помощи и не имеет связи с родными: из-за угрозы для жизни мужчина не может ее посетить, ведь сам воспитывает 9-летнего ребенка.



Такие действия в отношении гражданки Украины Ольги Мозолевской являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод. человека в 1950 году", - подчеркнула Людмила Денисова.



Она обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно посетить Ольгу Мозолевскую, содействовать ее немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью, а также просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться в помощь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb