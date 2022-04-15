Украинка Мороз подписала новый контракт с UFC
Украинская спортсменка смешанных единоборств Марина Мороз подписала новый контракт с UFC
Об этом Марина Мороз сообщила в Instagram.
"Рады сообщить, что я подписал новый контракт с лучшей организацией в мире! Спасибо UFC и моей команде за помощь в этом, я не могу дождаться, чтобы вернуться в октагон!", - написала украинка.
30-летняя Марина Мороз дебютировала в смешанных единоборствах в 2013 году. Провела 14 боев, в которых одержала 11 побед.
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