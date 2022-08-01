Об этом сообщает Еспресо.TV.

Монзуль впервые в карьере работала главным арбитром финала Евро. Матч состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершился победой Англии над Германией со счетом 2:1 в дополнительное время.

Англия впервые в истории выиграла чемпионат Европы и вообще большой турнир.

Екатерина Монзуль стала первой украинкой, судившей финал женского Евро. Ранее украинка работала на финале женской Лиги чемпионов - 2014, трех чемпионатах мира среди женщин, а в 2015 году судила финал ЧМ. Также она с 2016 года судит матчи мужского чемпионата Украины в премьер-лиге.

Евро-2022

Женщины. Финал

31 июля

Англия – Германия 2:1

Голы : Тун, 62, Келли, 111 - Магуль, 79

30 июля УЕФА назначил Екатерину Монзуль рефери финальной игры женского чемпионата Европы между Англией и Германией.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb