Украинка Монзуль отсудила финал Евро-2022
Украинка Екатерина Монзуль отсудила финальный матч женского чемпионата Европы, в котором Англия победила Германию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Монзуль впервые в карьере работала главным арбитром финала Евро. Матч состоялся в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершился победой Англии над Германией со счетом 2:1 в дополнительное время.
Англия впервые в истории выиграла чемпионат Европы и вообще большой турнир.
Екатерина Монзуль стала первой украинкой, судившей финал женского Евро. Ранее украинка работала на финале женской Лиги чемпионов - 2014, трех чемпионатах мира среди женщин, а в 2015 году судила финал ЧМ. Также она с 2016 года судит матчи мужского чемпионата Украины в премьер-лиге.
Евро-2022
Женщины. Финал
31 июля
Англия – Германия 2:1
Голы : Тун, 62, Келли, 111 - Магуль, 79
- 30 июля УЕФА назначил Екатерину Монзуль рефери финальной игры женского чемпионата Европы между Англией и Германией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.18
Покупка 39.18Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 39.52Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное