Украинка Монзуль будет судить матч сборной Англии в квалификации ЧМ-2022
Украинку Екатерину Монзуль назначили главным арбитром отборочного матча мужского чемпионата мира-2022 между Андоррой и Англией
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .
Екатерина Монзуль отсудит матч, который состоится в Андорра-ла-Велья 9 октября. На линиях ему будут помогать украинки Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.
Ранее Екатерина Монзуль уже судила матчи мужских сборных - летом она работала на Олимпиаде в Токио, а в 2020 году обслуживала декабря Сан-Марино - Гибралтар в Лиге наций.
После шести туров квалификационного турнира Англия имеет 16 очков и лидирует в группе I. Она опережает Албанию (12 пунктов), Польшу (11), Венгрию (10), Андорру (3) и Сан-Марино (0).
- Напомним, в ноябре 2020 года на матч Лиги наций впервые была назначена женская бригада судей во главе с Екатериной Монзуль.
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