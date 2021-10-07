Украинка Монзуль будет судить матч сборной Англии в квалификации ЧМ-2022

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА .

Екатерина Монзуль отсудит матч, который состоится в Андорра-ла-Велья 9 октября. На линиях ему будут помогать украинки Марина Стрелецкая и Светлана Грушко.

Ранее Екатерина Монзуль уже судила матчи мужских сборных - летом она работала на Олимпиаде в Токио, а в 2020 году обслуживала декабря Сан-Марино - Гибралтар в Лиге наций.

После шести туров квалификационного турнира Англия имеет 16 очков и лидирует в группе I. Она опережает Албанию (12 пунктов), Польшу (11), Венгрию (10), Андорру (3) и Сан-Марино (0).