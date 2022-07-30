Украинка Монзуль будет судить финальный матч Евро-2022
УЕФА назначил украинку Екатерину Монзуль рефери финальной игры женского чемпионата Европы по футболу между Англией и Германией
Об этом сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций – УЕФА .
Ассистентками Екатерины Монзуль будут украинка Марина Стрелецкая и полька Паулина Барановская, четвертым арбитром – Стефани Фраппарт из Франции.
Монзуль станет первой украинкой, судящей финал женского Евро. Ранее украинка работала на финале женской Лиги чемпионов-2014, трех чемпионатах мира среди женщин, а в 2015 году судила финал ЧМ. Также она с 2016 года судит матчи мужского чемпионата Украины в премьер-лиге.
Финал Евро-2022 состоится 31 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и начнется в 19:00 по киевскому времени.
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