Украинка Марина Вязовская получила медаль Филдса – эквивалент Нобелевской премии, которую математикам не вручают
Украинка Марина Вязовская стала второй женщиной за 86 лет существования медали, которой вручили этот аналог Нобелевской премии
Об этом сообщила The Guardian.
На Международном математическом конгрессе в Хельсинки украинке Марине Вязовской вручили медаль Филдса. Эту медаль в научном мире считают эквивалентом Нобелевской премии, которую математикам не вручают.
Самая престижная математическая награда — медаль Филдса — 37-летняя украинка (в свое время выпускница КНУ им. Тараса Шевченко, ныне работающая в Федеральной политехнической школе Лозанны (Швейцария)) Марина Вязовская получила за решение задачи по упаковке шаров в восьмимерном пространстве. Она также внесла вклад в решение связанных задач, а также задач по интерполяции в анализе Фурье. Это уже девятая ее международная награда.
Также по решению Международного математического союза обладателями медали Филдса стали француз Уго Дюминиль-Копен, британец Джеймс Мейнард и американец Джун Хео.
Медаль Филдса была основана в 1936 году. Вручают ее двум-четырем лауреатам в возрасте до 40 лет за "выдающиеся математические достижения". Марина Вязовская стала второй женщиной за время существования награды, удостоенной ее. Впервые из женщин, посвящающих себя научным проблемам математики, медаль Филдса в 2014 году получила уроженка Ирана профессор Стэнфордского университета Мариам Мирзахани.
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