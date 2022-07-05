Об этом сообщила The Guardian.

На Международном математическом конгрессе в Хельсинки украинке Марине Вязовской вручили медаль Филдса. Эту медаль в научном мире считают эквивалентом Нобелевской премии, которую математикам не вручают.

Самая престижная математическая награда — медаль Филдса — 37-летняя украинка (в свое время выпускница КНУ им. Тараса Шевченко, ныне работающая в Федеральной политехнической школе Лозанны (Швейцария)) Марина Вязовская получила за решение задачи по упаковке шаров в восьмимерном пространстве. Она также внесла вклад в решение связанных задач, а также задач по интерполяции в анализе Фурье. Это уже девятая ее международная награда.

Также по решению Международного математического союза обладателями медали Филдса стали француз Уго Дюминиль-Копен, британец Джеймс Мейнард и американец Джун Хео.

Медаль Филдса была основана в 1936 году. Вручают ее двум-четырем лауреатам в возрасте до 40 лет за "выдающиеся математические достижения". Марина Вязовская стала второй женщиной за время существования награды, удостоенной ее. Впервые из женщин, посвящающих себя научным проблемам математики, медаль Филдса в 2014 году получила уроженка Ирана профессор Стэнфордского университета Мариам Мирзахани.

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