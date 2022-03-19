Украинка Магучих завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла чемпионат мира в помещении в прыжках в высоту
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На ЧМ-2022 в Белграде (Сербия) Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом 2,02 м. Еще одна украинка – Ирина Геращенко прыгнула на 1,92 м и стала пятой.
Серебро с показателем 2,00 м получила Элинор Паттерсон из Австралии. Бронза за прыжок в 1,98 м - у Надежды Дубовицкой из Казахстана.
Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении
Прыжки в высоту
Женщины
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 м
2. Элинор Паттерсон (Австралия) – 2,00 м
3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,98 м
5. Ирина Геращенко (Украина) – 1,92 м
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