Украинка Магучих завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На ЧМ-2022 в Белграде (Сербия) Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту с результатом 2,02 м. Еще одна украинка – Ирина Геращенко прыгнула на 1,92 м и стала пятой.

Серебро с показателем 2,00 м получила Элинор Паттерсон из Австралии. Бронза за прыжок в 1,98 м - у Надежды Дубовицкой из Казахстана.

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении

Прыжки в высоту

Женщины

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 м

2. Элинор Паттерсон (Австралия) – 2,00 м

3. Надежда Дубовицкая (Казахстан) – 1,98 м

5. Ирина Геращенко (Украина) – 1,92 м

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb