Украинка Магучих заняла второе место в финале "Бриллиантовой лиги"

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 8 сентября, прошел финал "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе. За победу соревновались две украинские легкоатлетки - Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.



Магучих в финале смогла показать второй результат с показателем 2,03 м. Она обновила свой личный рекорд в сезоне. Ирина Геращенко заняла четвёртое место, прыгнув на 1.96 м.



Первое место заняла Мария Ласицкене, которая прыгнула на 2.05 м.



Бриллиантовая лига



Прыжки в высоту. женщины



Цюрих, Швейцария



1. Мария Ласицкене (атлетка с нейтральным статусом) - 2.05 м.



2. Ярослава Магучих (Украина) - 2.03 м.



3. Никола Макдермотт (Австралия) - 2.01 м.



4. Ирина Геращенко (Украина) - 1.96 м.



5. Камилла Личвинко (Польша) - 1.93 м.