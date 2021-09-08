Украинка Магучих заняла второе место в финале "Бриллиантовой лиги"
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заняла второе место по прыжкам в высоту в финале "Бриллиантовой лиги"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 8 сентября, прошел финал "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе. За победу соревновались две украинские легкоатлетки - Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.
Магучих в финале смогла показать второй результат с показателем 2,03 м. Она обновила свой личный рекорд в сезоне. Ирина Геращенко заняла четвёртое место, прыгнув на 1.96 м.
Первое место заняла Мария Ласицкене, которая прыгнула на 2.05 м.
Бриллиантовая лига
Прыжки в высоту. женщины
Цюрих, Швейцария
1. Мария Ласицкене (атлетка с нейтральным статусом) - 2.05 м.
2. Ярослава Магучих (Украина) - 2.03 м.
3. Никола Макдермотт (Австралия) - 2.01 м.
4. Ирина Геращенко (Украина) - 1.96 м.
5. Камилла Личвинко (Польша) - 1.93 м.
- Напомним, 7 августа Ярослава Магучих в прыжках в высоту завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.
- 4 сентября украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Бельгии.
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